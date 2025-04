Ousmane Sonko à l’opposition : « Je suis politiquement indestructible »

Face aux critiques virulentes de certains opposants, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à clarifier sa position lors de son passage à l’Assemblée nationale. Répondant aux attaques qu’il juge personnelles et dénuées de fond, il a affirmé avec fermeté que sa légitimité politique dépasse les simples rivalités partisanes.



« À ceux qui s’adonnent à des règlements de comptes personnels, je le dis clairement : je suis politiquement indestructible. Ce que je suis ne vient pas d’un homme, mais de Dieu », a-t-il déclaré avec solennité, sous les applaudissements d’une partie de l’hémicycle.



Ce message s’adresse aux opposants qui, selon lui, utilisent les débats publics pour discréditer son action à la tête du gouvernement, en s’attaquant davantage à sa personne qu’à sa politique. Sonko appelle à un débat politique plus élevé, centré sur les idées, les réformes et les réponses aux urgences nationales, plutôt que sur les querelles individuelles.







































Le Soleil