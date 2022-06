Ousmane Sonko appelle encore à concert de casseroles pour 30 mn contre Macky Sall

Ousmane Sonko a de nouveau appelé les Sénégalais à manifester ce jeudi dès 20h par un concert de casseroles, de klaxons, entre autres pour 30 minutes "à Dakar et sur toute l'étendue du territoire Sénégalais."



" Que tout le Sénégal bruisse et que Macky Sall comprenne que les Sénégalais ne sont pas d’accord avec ses velléités dictatoriales ni avec son projet funeste de troisième mandat", avait laissé entendre Ousmane Sonko il y'a de cela quelques jours.



Le chef de file du parti Pastef, qui prête au président Macky Sall l’intention de se représenter en 2024 et d'entretenir le flou sur le sujet, a réitéré les mêmes propos ce mercredi face à la presse.