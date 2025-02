Ousmane Sonko au secteur privé : « L’affairisme d’État, c’est terminé… »

Lors de l’ouverture de la 4ᵉ édition du Forum de la petite et moyenne entreprise ce mardi, le Premier ministre s’est adressé au secteur privé national en évoquant la loi sur le patriotisme, qui sera soumise dans les prochains jours à l’Assemblée nationale. Ousmane Sonko a réitéré la volonté du gouvernement de soutenir le secteur privé, tout en soulignant que ce dernier doit également se montrer à la hauteur des attentes.



« L’affairisme d’État, c’est terminé dans ce pays. Nous allons soutenir tous les efforts des acteurs du privé qui souhaitent travailler sérieusement et honnêtement, mais nous combattrons et mettrons fin aux pratiques que nous avons trouvées ici. En clair, le secteur privé sérieux et entreprenant bénéficiera de tout le soutien du gouvernement », a martelé le chef du gouvernement.



Il a également rappelé qu’une partie importante de ce secteur privé s’enrichissait grâce à des surfacturations et à des marchés accordés de manière injustifiée.



































Dakarposte.