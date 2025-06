Ousmane Sonko en Guinée: "Je suis ici chez moi.... Je n’ai jamais cru sérieusement aux frontières artificielles qui nous ont été imposées"

Le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur Ousmane Sonko, est depuis cet après-midi en séjour de travail et d’amitié à Conakry, en République de Guinée.



À cette occasion, son homologue guinéen a offert un dîner en son honneur.

Une rencontre à la faveur de laquelle le Premier ministre Amadou Oury BAH a transmis les salutations et les vœux de succès du Chef de l’État, Général Mamadi Doumbouya, à son homologue sénégalais et à la forte délégation qui l’accompagne.



Amadou Oury BAH a indiqué que ce séjour de travail de M. Sonko est l’occasion de raffermir les liens de solidarité et de coopération entre nos deux peuples, qui sont des peuples frères.



« Les deux peuples, le Sénégal et la Guinée, c’est pratiquement la même histoire.



Je suis personnellement le symbole de cette symbiose, puisque je suis aussi largement du Sénégal », a laissé entendre BAH Oury.



De son côté, M. Sonko a réitéré l’engagement de son gouvernement à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays frères.



« Je suis ici chez moi. Je ne viens pas en tant que Sénégalais. Je n’ai jamais cru sérieusement aux frontières artificielles qui nous ont été imposées, même si on doit faire avec, à partir du moment où, l’année des indépendances, nous avons convenu de les maintenir dans un souci simplement de rationalité et d’organisation », a soutenu le Premier ministre sénégalais.



Rappelant les relations excellentes qui se manifestent d’abord par le bon flux des populations de part et d’autre, il souligne que, pour lui, les communautés guinéennes établies au Sénégal depuis des décennies maintenant, et les communautés sénégalaises établies en Guinée depuis autant de temps, ne se considèrent pas comme étant des populations de nations différentes.



« Je suis là particulièrement pour continuer à consolider ces relations dans le sens bien compris du renforcement des actes de coopération économique », précise Ousmane Sonko.



Il poursuit en disant : « Ma conviction, c’est qu’ensemble, en mutualisant nos efforts, nos ressources, nos expériences, nous pourrons faire énormément plus que ce que nous avons fait jusqu’à présent. »













































primature Guinée