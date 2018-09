Ousmane Sonko présente « SOLUTIONS » son nouveau livre pour le Sénégal…

Le leader du mouvement Pastef, Ousmane Sonko ne se limite pas seulement aux débats, mais poursuit aussi son combat à travers ses écrits.



En effet, Ousmane Sonko vient d’annoncer sur sa page Facebook, la sortie de son nouveau livre intitulé « SOLUTION ». Il fera ainsi face aux journalistes chroniqueurs Pape Alé Niang et Cheikh Yerim Seck, l’économiste Khadim Bamba Diagne professeur à l’UCAD, le sociologue Cheikh Tidiane Mbaye professeur à l’UVS et le politologue Yoro Dia. L’occasion donc pour lui de décliner sa vision politique, économique et sociale avec la critique des sommités: journalistes, politologues, universitaire.