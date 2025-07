Ousmane Sonko se rendra à Cambérène, Rosso accueillera une délégation gouvernementale

Le Premier ministre a exprimé sa « profonde émotion » face aux drames survenus à Cambérène et à Rosso, ayant conduit à la mort de plusieurs citoyens lors d’interventions des forces de l’ordre. En réponse, il a réitéré l’attachement du gouvernement au respect strict des droits humains.



« Conformément aux instructions du président de la République, le gouvernement sanctionnera toute violation des droits humains », a-t-il averti.



Dans cette perspective, des enquêtes seront menées et un audit approfondi de la formation des forces de sécurité sera transmis avant le 30 novembre 2025, afin de concilier efficacité opérationnelle et respect des droits des citoyens.



Enfin, un geste fort de solidarité est prévu : le Premier ministre se rendra personnellement à Cambérène pour présenter ses condoléances aux familles endeuillées, tandis qu’une délégation gouvernementale se rendra à Rosso.

























































Le Soleil