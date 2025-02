PAIEMENT DES BOURSES DES ÉTUDIANTS EN MASTER : LE DIRECTEUR DES BOURSES PROMET UN RÈGLEMENT DÈS LUNDI

Les étudiants en master de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) maintiennent la pression pour obtenir le paiement intégral de leurs bourses. Face à cette situation, Jean Amédé Diatta, directeur des bourses, a annoncé que les paiements débuteront lundi prochain, assurant ainsi que l’État a pris les dispositions nécessaires pour répondre aux attentes des étudiants.



D’après Jean Amédé Diatta, plus de 4 milliards de francs CFA ont été débloqués pour couvrir les rappels de 4 256 étudiants en master 1.



Il insiste sur le fait que ce paiement était prévu et qu’il ne s’agit pas d’une décision prise sous la pression des manifestations.



« C’était déjà inscrit dans le communiqué du 5 février que nous allions payer les bourses. Il ne faut pas que les étudiants pensent que c’est à cause de leur mouvement d’humeur que cette décision a été prise. C’est juste le processus normal »,a-t-il précisé.



Malgré cette annonce, les étudiants restent sceptiques. Selon eux, le 6 février dernier, un premier versement avait été effectué, mais ils n’avaient reçu que 40 000 francs CFA chacun, alors que le rappel attendu s’élève à 555 000 francs CFA par étudiant.



Le directeur des bourses a rappelé les efforts financiers consentis par l’État pour le paiement des bourses universitaires.























































Rts