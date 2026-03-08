PÈLERINAGE DE NIMJAAT 2026 - LA COMMUNAUTÉ KHADRE S'ORGANISE

La Communauté Khadre prépare activement le pèlerinage de NIMJAAT de 2026.

Les préparatifs ont été examinés lors d'un Comité Régional de Développement (CRD) tenu par le Gouverneur de la Région de Saint-Louis, en présence d'une délégation représentant le Khalif Général des Khadres, Cheikhna Cheikh Abdoul Aziz ibn Cheikhna Cheikh Ayyah.



La rencontre a porté sur les mesures organisationnelles liées à l’accueil et à l’encadrement des nombreux pèlerins attendus dans la cité religieuse, notamment au mausolée de Cheikhna Cheikh Saad Bouh.



Le gouverneur a assuré l’accompagnement de l’État pour la réussite de cet événement religieux, qui en est à sa 76ᵉ édition depuis 1949.