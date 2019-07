PHOTOS - Condoléances chez OTD : La première Dame, Marième Faye Sall en solitaire, auprès de la famille de Tanor.

La première dame était ce matin à Fann-Résidence, le domicile du défunt président du Haut conseil des collectivités territoriales.

Venue seule, de manière discrète et sans être escortée, Marième Faye Sall a, par cette présence opportune, voulu compatir à la douleur de la famille éplorée, qu’elle était venue trouver au domicile du défunt et partager leur tristesse. Tout ce qui témoigne de sa proximité avec le défunt.



Des prières à l’endroit de OTD ont été formulées en sa présence tout comme celle de certains responsables tels Iba Der Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye, avant qu’elle ne reparte…