PLAIDOYER POUR LA DÉLOCALISATION DE LA MAC DE DIOURBEL

Le chef du service régional de la planification de Diourbel, Ibrahima Ndong, a plaidé jeudi pour la délocalisation de la maison d’arrêt et de correction (MAC) de cette ville dont la capacité et la situation géograpgique en plein centre ville ne répondent pas, selon lui, aux normes internationales.



‘’La maison d’arrêt et de correction de Diourbel est dépassée, elle ne répond plus aux normes internationales. On fait le plaidoyer pour que la MAC soit délocalisée’’, a-t-il dit au cours d’une réunion d’information sur la feuille de route et de lancement de la RAC 2019.



‘’Nous avons fait le bilan de la mise en œuvre du [Plan d’action prioritaire du Plan Sénégal émergent] (PAP 1, 2014-2018) et on a constaté que la MAC est mal placée au centre de la ville entre l’église, la mosquée, le marché, la préfecture et la gouvernance en plus d’une école. On doit construire une nouvelle prison derrière l’abattoir’’, a suggéré M. Ndong.



Au-delà de sa position géographique, a-t-il poursuivi,la prison de Diourbel ne répond plus aux normes internationales en termes de capacité d’accueil, car recevant également des détenus venant de Touba, Bambey et même Dakar.



Et en plus d’être ‘’surpeuplée’’, elle "date du temps colonial’’, a-t-il fait observer. "On ne parle même pas de la réhabilitation qui est une nécessité, mais il faut la délocaliser systématiquement pour que les gens soient dans l’intimité normale’’, a-t-il insisté.



‘’On doit faire des compartiments, les mineurs ne doivent pas être mélangés avec les adultes, les femmes aussi doivent avoir leur espace. Il n’y a aucune construction de 2014 à 2019’’, a-t-il indiqué.



La population carcérale qui augmente, était estimée à la date du 31 décembre 2018 à 1.749 détenus. ‘’Ces gens ont des problèmes avec la justice, mais ils ont des droits. On doit veiller au respect des droits humains inaliénables. C’est pour cela que nous avons inscrit comme projet dans le cadre du PAP 2 la délocalisation et la construction d’une nouvelle MAC’’, a-t-il argumenté.



La RAC, rencontre des membres du comité régional de suivi des politiques publiques, permet de partager les indicateurs retenus par le niveau national et qui doivent être renseignés par le niveau régional.

FD/ASG/MD