PLAN D’ACTION DES CENTRALES SYNDICALES : MODY GUIRO BRANDIT LA MENACE D’UNE GRÈVE GÉNÉRALE

Invité de l’émission En Vérité sur Radio Sénégal, Mody Guiro, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), a évoqué les perspectives d’action des centrales syndicales face aux tensions persistantes sur le front social.



Interrogé sur les prochaines initiatives des organisations syndicales, il a annoncé la tenue d’un point de presse prévu le 12 mars 2026, au cours duquel les centrales dévoileront leur plan d’action. Tout en refusant d’en dire davantage pour le moment, il a toutefois indiqué que l’option d’une grève générale n’est pas exclue.



« Nous allons organiser un point de presse le 12 mars 2026 pour décliner notre plan d’action. Je ne veux pas anticiper, mais nous n’écartons pas une grève générale », a-t-il insisté.



Le responsable syndical estime que les centrales ont jusqu’ici fait preuve de retenue en respectant leurs engagements dans le cadre du pacte de stabilité sociale. Selon lui, aucune grève générale n’a été déclenchée par les centrales syndicales depuis la signature de cet accord.



Mody Guiro considère que la patience des syndicats atteint ses limites. « Nous avons beaucoup patienté et nous avons respecté notre parole. Mais là, c’est trop », a-t-il déclaré.



Pour lui, la stabilité sociale ne peut être garantie que par un dialogue sincère entre l’État et les organisations syndicales. « La stabilité sociale repose sur le dialogue et non sur les menaces », a-t-il conclu, appelant les autorités à tenir leurs engagements afin d’éviter une montée des tensions sociales.









































Rts