PLUIES TORRENTIELLES, ÉCLAIRS... LES IMAGES IMPRESSIONNANTES DES VIOLENTS ORAGES À PARIS

Peu avant 21 heures, ce mercredi 25 juin, des trombes d'eau et des éclairs ont frappé l'Ile-de-France. La région était placée en vigilance orange pour les orages par Météo-France.





Après l'arrivée de la foudre et des éclairs, la pluie a ensuite fait son apparition et a surpris de nombreux Parisiens. Des pluies torrentielles ont même inondé le métro.



De fortes rafales de vent ont projeté divers objets dans les rues. Un arbre s'est effondré sur le boulevard Malesherbes dans le 17e arrondissement. Même constat dans d'autres rues parisiennes.



Sur X, les pompiers de Paris ont déclaré avoir reçu de nombreux appels et ont invité les internautes à ne les contacter qu'en cas d'urgence avérée.





Les pompiers précisent que les Hauts-de-Seine et Paris sont les départements les plus touchés par ces intempéries. Les équipes ont surtout été mobilisées dans le 15e arrondissement, à Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Châtillon, Clamart et au sud de Vélizy-Villacoublay.



A 22h30, ils comptabilisaient une quarantaine de chutes d'arbres et huit pompages. Aucun blessé, ni mort n'a été constaté.







Des rafales de 100 km/h





Météo-France s'attendait à un épisode particulièrement intense avec des rafales de vent jusqu'à 100 km/h et des orages très importants, ainsi que des grêlons imposants de plus de 6 centimètres.



Dans la capitale, le vent a finalement atteint les 112 km/h au niveau de la Tour Eiffel et 87 km/h au niveau de la station de Paris-Montosuris.







Le thermomètre enregistrait 35,7 °C dans la capitale à 20 heures, soit juste avant l'arrivée de l'orage. Une heure plus tard, alors que le phénomène météorologique était enclenché, la température a fortement chuté: elle a baissé de 11,4°C en seulement 2à minutes, selon Guillaume Séchet.



Ces intempéries devraient durer jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, avant que la situation ne s'améliore au cours de la journée de jeudi.



Le phénomène a débuté en Nouvelle-Aquitaine. Plus de 54 départements ont été placés en vigilance orange aux orages. 12 en sont sorti à 22 heures, portant le nombre de départements concernés à 42.









Des stations de métro fermées à Paris







En raison des inondations, plusieurs arrêts de métro ont été fermés à Paris, a annoncé la RATP.

Sur la ligne 1 et la ligne 9, les accès et correspondances dans la station Franklin D. Roosevelt sont impossibles. L'arrêt Victor Hugo n'est pas desservi sur la ligne 2. Et les accès et correspondances à la station Porte de Versailles sont également fermés.