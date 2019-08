PLUS DE 2000 DE MOUTONS CONVOYÉS À PARTIR DE KANEL (SERVICE DE L’ÉLEVAGE)

Quelque 2035 têtes de moutons ont été convoyées à partir du département du Kanel vers différentes villes du Sénégal entre le 27 juillet et le 1er août pour les besoins de la fête de Tabaski, a appris l’APS auprès du chef du service départemental de l’élevage.



Sur ces 2035 têtes de moutons, ‘’800 ont été acheminés sur Dakar et 147 sur Diaobé’’, a indiqué par téléphone Mamadou Saliou Diao, ajoutant que 305 ont été convoyés vers Touba et Diourbel.



Des camions de moutons sont partis à destination de Saint Louis, Bignona, Thiès, Mbour, Missira, Médina Sabakhe, Kolda, Galoya, Kébémer, Dadou Mousty, a dit le responsable.



Selon Mamadou Saliou Diao, les prix varient entre 55 000 francs et 300 000 francs.







aps