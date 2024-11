PLUS DE 300 PASSEURS SÉNÉGALAIS EMPRISONNÉS AU MAROC : BOUBACAR SEYE DEMANDE LA CLÉMENCE DU ROI MOHAMMED VI

Au Maroc, plus de 300 Sénégalais, dont certains purgent des peines allant jusqu’à dix ans ou plus, se trouvent actuellement derrière les barreaux. Selon PressAfrik, qui cite l’organisation Horizon Sans Frontières (HSF), « la plupart de ces personnes, en conflit avec la justice marocaine, sont accusées de trafic de migrants ».



Dans un communiqué daté du mercredi 13 novembre, l’organisation de défense des droits des migrants, dirigée par Boubacar Seye, a dressé un état des lieux de cette situation. « Depuis près de deux ans, Horizon Sans Frontières est régulièrement contactée par des compatriotes, au Sénégal ou dans la diaspora, concernant des membres de leurs familles emprisonnés au Maroc pour des délits ou crimes liés à l’émigration irrégulière. Les différents recoupements effectués ont permis d’estimer que leur nombre dépasse les 300 », précise le communiqué.



Dans ce même document, Horizon Sans Frontières a lancé un appel solennel au roi du Maroc, Mohammed VI, et sollicité l’implication de Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. « Face à cette situation dramatique et pour soulager les familles en détresse, HSF lance un appel solennel à Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, Président de la République, au nom des familles qui souhaitent que leurs enfants bénéficient de la clémence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a écrit Boubacar Seye.



Horizon Sans Frontières a également salué les premières démarches entreprises par le ministre sénégalais de la Justice, Garde des Sceaux, et encouragé le gouvernement du Sénégal à poursuivre les discussions avec le Royaume du Maroc sur cette question des détenus et sur d’autres sujets connexes.







































































RTS