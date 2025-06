POLÉMIQUE SUR SON SALAIRE | FADILOU KEITA, DG DE LA CDC, CLARIFIE ET ANNONCE DES POURSUITES JUDICIAIRES

Invité ce week-end de l’émission En vérité sur Radio Sénégal, Fadilou Keita, Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC), a répondu sans détour à la polémique autour de sa rémunération. Dénonçant une tentative de manipulation de l’opinion, il a annoncé son intention de traduire en justice ceux qui, selon lui, entretiennent sciemment ce débat dans le but de nuire.



« Ceux qui ont lancé cette polémique répondront devant la justice. Je le dis ici clairement : ils seront poursuivis. » Fadilou Keita assure que son salaire a été fixé dans les règles, et qu’il n’a jamais eu le pouvoir de s’attribuer une rémunération : « Je n’ai pas fixé mon salaire moi-même. Si l’État décide de le revoir à la baisse, je m’y conformerai, comme tout fonctionnaire public. »



Le patron de la CDC déplore également ce qu’il considère comme un traitement à géométrie variable : « On ne les a pas entendus quand on nous avait enfermés 15 mois sans salaire. Plusieurs Directeurs sont passés à la tête de la CDC, certains gagnaient plus que moi, mais cela n’a jamais fait débat. »



Il insiste par ailleurs sur son souci de transparence : « J’ai volontairement révélé mon salaire. Les Sénégalais ont le droit de savoir, mais cela ne doit pas servir à alimenter des campagnes de dénigrement. »



Abordant plus largement la question des salaires dans la fonction publique, Fadilou Keita appelle à un débat de fond sur l’équité et la rationalisation : « Même si on réduisait tous les salaires des DG à cinq millions, cela n’aurait pas un grand impact sur le budget. Le problème est ailleurs : caisses noires, fonds politiques, fonds communs. L’État doit revoir tout cela et instaurer une ligne claire. »

















































Rts