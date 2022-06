PREMIERS SIGNES INQUIÉTANTS AU STADE DU PRÉSIDENT ABDOULAYE WADE

La victoire (3-1) de l’équipe nationale du Sénégal contre celle du Bénin, samedi, en éliminatoires de la CAN 2023 a été assombrie par l’état de la pelouse du stade Abdoulaye-Wade, inauguré en grandes pompes, le 22 février dernier, par le président de la République, Macky Sall.



Ce joyau qui a tellement impressionné les hôtes de marque, dont le président de la Fifa Gianni Infantino qui l’a qualifié d’enceinte de niveau mondial, a montré samedi des signes inquiétants de mauvais entretien.



Des images affligeantes de mauvais entretien de la pelouse étaient perceptibles à vue d’œil du haut de la tribune et l’effet était encore plus désastreux sur les images de la télévision.



Ainsi, cette enceinte qui a failli abriter la finale de la Ligue des champions joué lundi 30 mai au Complexe Mohamed V de Casablanca (Maroc), donne déjà des signes de fatigue, quelques semaines seulement après son inauguration et la tenue de deux matchs.



Le stade a abrité une rencontre de gala à son inauguration le 22 février et le match de barrage retour de la coupe du monde 2022 entre le Sénégal et l’Egypte du 29 mars dernier.



Le Stade Abdoulaye-Wade, qui a permis au Sénégal de pouvoir être éligible parmi les pays pouvant abriter les grands événements du football mondial, est en passe de se faire déclasser, parce qu’en plus de la qualité de l’aire de jeu, il y a eu un souci dans la fourniture de l’électricité durant le match.



L’arbitre a été obligé, à un certain moment, d’interrompre la rencontre et de couper ainsi l’élan des Lions qui menaient par 2-0 et semblaient en mesure de réaliser un véritable triomphe.



Si on sait que les meilleures rencontres se jouent en nocturne pour permettre aux joueurs de profiter des températures plus douces, on voit nettement poindre les dangers qui pourraient remettre en cause les ambitions de faire du Sénégal un nouvel hub sportif pouvant accueillir les grands matchs et les plus grandes équipes.



Last but not the least, les journalistes en tribune de presse ont été obligés de se transformer en techniciens de surface avant de prendre possession de leur lieu de travail comme si depuis le match contre l’Egypte, cet espace n’avait plus vu passer personne.



Pour ce stade qui a coûté 156 milliards de francs et est doté d’une centrale solaire d’une puissance de 2 mégawatts qui, selon ses responsables, le rend « quasi autonome en électricité’’, on peut s’attendre à beaucoup mieux en terme d’entretien.



Le match de mardi contre le Rwanda qui a préféré délocaliser sa rencontre contre le Sénégal sur ce terrain tant vanté et dont un modèle sera érigé à Kigali dans sa capitale, permettra d’avoir une idée sur les changements apportés par ses gestionnaires.



L’enjeu est de taille pour une éventuelle candidature du Sénégal pour accueillir la Supercoupe d’Afrique devant mettre aux prises le vainqueur de la Ligue africaine des champions, le Wydad de Casablanca, à l’équipe ayant gagné la Coupe de la CAF, la RS Berkane.



Il ne faut pas, non plus, perdre de vue la quête de sparring-partners de niveau mondial souhaitant se mesurer aux Lions dans leur préparation à la Coupe du monde 2022.



Interrogé sur cette complainte sur le mauvais état de la pelouse à la fin de la rencontre Sénégal-Bénin (3-1), le ministre des Sports Matar Bâ a tenu à rassurer.



“Maintenant, [concernant] la polémique sur la pelouse, cela ne surprend personne. Il faut dire les choses comme telles : ce genre de stade, nous n’avions pas l’habitude d’en avoir. Alors, où que nous pourrions aller pour trouver une expertise, nous irons la trouver’’, a-t-il promis.



‘’On ne peut pas certifier de la qualité de la pelouse juste après sa réception. Il faut qu’il y ait des tests, il faut que les matchs s’enchaînent avant que la pelouse ne soit réceptionnée définitivement’’, a-t-il fait savoir.









































aps