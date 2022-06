PROXÉNÉTISME, INCITATION À LA DÉBAUCHE…: l’administrateur d’un site de prostitution arrêté à Dakar

Les éléments du commissariat de Police de l’Unité 15 des Parcelles Assainies ont mis aux arrêts et déféré au Parquet de Dakar l’administrateur du site de prostitution et de pornographie ‘’neexna.com’’.



Selon des informations obtenues par Lesoleil.sn de sources policières près du dossier, c’est lors d’une patrouille nocturne effectuée aux Hlm Grand Médine que les policiers sont tombés sur le sieur E.M.T, alias « Al Jana », à bord de sa moto pour un contrôle de routine. Il avait par devers lui 14 téléphones portables, 25 puces téléphoniques, plus d’une centaine de préservatifs et une vingtaine de sachets de lubrifiants en plus d’une somme d’argent. Suspecté, il est subitement soumis à un interrogatoire très serré. Ils ont trouvé sur son téléphone 1229 vidéos pornographiques et 5200 photos obscènes.



« Al Jana » est finalement passé aux aveux, admettant qu’il se chargeait de mettre en ligne des annonces sur le site moyennant des sommes allant de 60.000 F Cfa à 80 000 F Cfa.



Il nous revient que lors de son interpellation, il a, à travers un message audio, alerté ses collaborateurs leur demandant de « ne plus travailler » et de « faire très attention » parce qu’il est entre les mains de la police. Une manière pour lui de brouiller les pistes.



Les enquêteurs ont pu découvrir que le mis en cause louait également des appartements à Dakar avant de les mettre à la disposition de certaines prostituées. Et chaque soir, il faisait le tour de ces lieux pour récupérer l’argent.



D’ailleurs, une de ses acolytes, J.F.N, a été arrêtée à Liberté VI. Au terme de la durée légale de garde-à-vue, ils ont été présentés au procureur près le Tribunal de grande instance de Dakar pour « proxénétisme, incitation à la débauche et traite de personnes avec usage de moyens de diffusion de masse ».















































