PS: Khalifa Sall et cie exclus ce samedi ?

Jamais un bureau politique du Parti socialiste n’a suscité autant d’appréhensions. En effet, celui-ci est historique puisqu’il risque de prononcer l’exclusion de Khalifa Sall et ses partisans du parti.

Sauf retournement de situation, le bureau politique du PS va sceller leur sort ce samedi. Une exclusion, qui, si elle venait à être officialisée par Ousmane Tanor Dieng et ses proches, marquerait un tournant historique dans la vie du parti. Le maire de Dakar et cie sont accusés d’être des dissidents. Le PS dénonce des réunions secrètes et la vente des cartes à l’effigie du parti dans l’intérieur du pays par les « accusés ».



Il faut noter qu’au même moment où se tiendra le bureau politique du PS, les partisans de Khalifa Sall se réuniront à la mairie de la Médina pour préparer la contre-offensive.