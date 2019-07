PS : Yène ouvre le feu sur Tanor

La 28e coordination du Parti Socialiste de Yène a profité d'un meeting de remobilisation pour tirer à boulets rouges sur Ousmane Tanor Dieng. Selon Walf Quotidien, Gorgui Ciss et Cie s'insurgent contre la gestion de leur parti et la reconduction des ministres Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye.



"Bannir le tourisme électoral et le militantisme virtuel"



"En 2012, nous avions 20 députés, aujourd'hui nous n'en comptons que 16. Nous sommes passés de 130 maires socialistes en 2009 à moins de 30 maires socialistes en 2014. La campagne de vente des cartes est effective depuis plus d'un an. Nous peinons à atteindre le cap des 300 000 cartes pour nous retrouver aujourd'hui en deçà des 155 000 cartes. Nous devons bannir le tourisme électoral ainsi que le militantisme de salon ou le militantisme virtuel à travers les réseaux sociaux", peste le chargé des affaires internationales du Ps.



Vibrant plaidoyer pour la libération de Khalifa Sall



Présent à la rencontre de Yène, Bakary Bassène de l'Union régionale du Parti Socialiste de Ziguinchor a lui, axé, son speech sur l'affaire Khalifa Sall. "Il est temps de libérer le camarade Khalifa Sall. Il est temps que le parti socialiste prenne lui-même les devants pour la libération sans condition du camarade Khalifa Sall Ce qui est en train de se passer est une injustice. Le parti traverse une crise. Il faut que nous osions régler la situation au sein de la famille socialiste pour la reconquête du pouvoir en 2024", a martelé Bassène.













seneweb