PSG - BASAKSEHIR REPORTÉ À MERCREDI À 18H55

Il ne pouvait pas en être autrement. Alors, l’UEFA a fini par céder. Face au refus des joueurs de Basaksehir de reprendre le match après des propos racistes supposés du quatrième arbitre, le match opposant le PSG et Basaksehir a finalement été arrêté ce mardi et sera disputé mercredi, à 18h55. Selon les informations de RMC Sport, il reprendra à la 13e minute, moment de l’incident entre Pierre Achille Webo et Sebastian Coltescu, l’arbitre roumain en cause. Le score sera de 0-0.



"La rencontre reprendra mercredi là où elle a été stoppée", a indiqué un responsable du club turc à l'AFP, ajoutant que "les conditions n'étaient pas réunies" pour que le match se termine mardi. "Nos joueurs ont décidé de ne pas retourner sur le terrain", a par ailleurs déclaré Basaksehir sur Twitter.



L'UEFA, de son côté, a expliqué qu'une "enquête approfondie" serait menée par l'instance.