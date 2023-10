PSG : MORY DIAW HÉROÏQUE, PARIS IRRÉGULIER MALGRÉ KYLIAN MBAPPÉ

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 1 Octobre 2023 à 13:23

Un match nul riche en enseignements. La rencontre entre Clermont et le Paris Saint-Germain (0-0) ce samedi après-midi a mis en exergue les qualités des deux gardiens de but, Mory Diaw et Gianluigi Donnarumma, permis à Cheick Konaté de se révéler et souligné certaines lacunes de l'équipe entraînée par Luis Enrique. Voici les tops et les flops de cette rencontre.