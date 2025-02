Pak Lambaye : 40 millions partent en fumée

Les flammes ont encore dicté avant hier Mercredi nuitamment leurs lois aux pensionnaires du pack Lambaye de Pikine.Et 02 places d’affaires sont partis en complètement en fumée.L’une gérée par Mandiaye Ndiaye qui s’activait dans le commerce de bois a vu tout son matériel presque réduit en cendres qu’il chiffre à prés de 30 millions.L’autre place d’affaires située à proximité de la première contrôlée par un certain Ibou Guéye a été endommagée par le feu avec des dégâts matériels estimés à presque 15 millions.



Cette récurrence des incendies à Pak Lambaye dont 03 en l’espace d’un mois laisse planer l’épineuse question de l’insécurité favorisée par l’occupation anarchique avec les difficultés d’accès aux lieux devenus trop étroits pour faciliter les interventions des sapeurs-pompiers en cas de sinistre.Un précédent dangereux qui mérite aujourd’hui des dispositions pratiques si l’on se fie au président de la plate forme des artisans et commerçants du sénégal(Parcs) Ibra Fall Diop.Ce dernier invite l’État et les Collectivités locales à prendre des mesures pour accompagner le secteur informel en vue de sa réorganisation, la sécurisation des pack artisanaux par la mise en place de bouches d’incendie, l’aménagement des sites de commerce pour faciliter l’accès entre autres.







Le Préfet de Pikine Amdy Mbengue interrogé promet des mesures contre l’occupation anarchique dans le Département dont au niveau de Pak Lambaye. « C’est la troisième fois que l’on vient ici en l’espace d’un mois et 15 jours ici à Pak Lambaye.Ce que l’on a constaté à Pikine, c’est qu’il ya une occupation anarchique de la voie publique.Que ça soit dans les marchés , les auto-ponts ou les trottoirs voire même les routes,les gens occupent la voie publique comme ils veulent.Ici à Pak lambaye, la commission de la protection civile est venue ici visiter pour constater 04 sites d’affaires dont l’accès est très difficile.C’est pourquoi, nous allons prendre des mesures d’un commun accord avec les délégués.Nous nous sommes inscrits comme sacerdoce la sécurisation des équipements marchands.Car il ya trop d’anarchie »a fait savoir Amdy Mbengue qui était venu constater les dégâts causés par l’incendie.







































Walf