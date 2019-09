Papa Samba MBOUP : « L’élément Central Des Retrouvailles, C’est Karim WADE »

Sur WalfQuotidien, il déclare : «Je suis heureux et très content de ses retrouvailles. Ces retrouvailles ont toujours été ma préoccupation. J’ai toujours prôné les retrouvailles de la famille libérale. J’ai toujours demandé à ce que ces deux personnalités se retrouvent. Si vous vous souvenez, j’avais initié une démarche pour qu’ils se rencontrent et j’avais reçu l’accord des deux mais au dernier moment cela a capoté. Au Sénégal, il y a deux grandes familles : celle de Léopold Sédar Senghor et de Wade. Tous les autres partis sont des partis satellites». Pape Samba Mboup d’ajouter : «Il ne faut pas qu’on perde de vue que l’élément central des retrouvailles, c’est Karim Wade. Wade veut que son fils revienne et prenne en main le Pds. Ceci est une prémice de retrouvaille de la grande famille libérale. Si les deux principaux responsables se retrouvent, automatiquement le reste va venir». Il en est de même pour le secrétaire général de Pcs/Jengu dont la formation va tenir, ce soir, son école du parti. «C’est une très bonne chose. Macky étant issu de la famille de Wade même s’il y a eu des malentendus qui avait poussé le départ de Macky du Pds, après 10 ans, s’ils se retrouvent cela ne peut qu’être bénéfique pour le pays», reconnaît Mor Ndiaye. Qui ajoute : «C’est bénéfique pour la stabilité du pays. Quoi qu’on puisse dire le Pds compte dans la bonne marche du pays. Wade avec l’expérience qu’il a et tout ce qu’il a fait pour le pays, Macky doit lui donner ce mérite. C’est le problème de Karim qui est à la base de leur différend. Avec ces retrouvailles, on ose espérer la résolution de ce problème. Avec ces retrouvailles, certainement que le Pds va participer au dialogue national qu’il avait boycotté ».