Pape Alé et la 2s Tv c'est fini

Entre Pape Alé Niang et la 2s Tv c'est fini. L'information a été confirmée par le patron même de la 2s Tv. Elhadj Niang, que nous avons joint par téléphone, explique que tout est parti du projet de télé en ligne lancée par Pape Alé Niang. "C'est un problème d'incompatibilité. Il a monté sa chaine en ligne depuis hier. Il nous a dit et on a constaté. Et nous, nous avons préféré dire que dans ce cas-là, on rompt le contrat et qu'il puisse mener à bien son projet ", a expliqué M. Ndiaye.



Cependant, le patron de la 2s Tv précise qu'il ne nourrit aucun sentiment d'animosité envers son ancien employé. Au contraire, il dit prier pour le journaliste dans son nouveau projet: "C'est juste un problème d'incompatibilité. Mais c'est mon jeune frère, mon fils. Nous sommes restés des années ensemble, nous avons tout fait ensemble. C'est tout à fait normal qu'il mène son propre projet. Il restera toujours mon frère. Je prie pour lui pour que son nouveau projet marche", a-t-il indiqué à Seneweb.



Seneweb a aussi tenté de joindre Pape Alé Niang. Ce, pour prendre sa version. Mais, nous sommes tombés sur sa boîte vocale.