Pape THIAW sur Sénégal-Irak : «L’équipe a faim, nous allons sonner la révolte»

"La défaite est amère. On cherchait un résultat positif. Mais on a digéré, l’équipe a faim. Nous voulions une victoire pour notre peuple. Collectivement on avait trouvé que Kalidou Koulibaly était apte pour jouer. L’équipe avait subi et ce n’était pas facile pour lui car il était en manque de jeu. Ça parle beaucoup, il faut l’admettre", a-t-il d'abord dit en répondant à une question sur les débuts très compliqués de son équipe.



Révolte



"Demain ce sera une finale, un match très difficile face à une équipe très disciplinée tactiquement. On a envie de continuer cette compétition. Il faut donner une révolte tactique. On y travaille et on est prêts. On va tout faire pour gagner et continuer notre parcours. Il y a de la déception oui, mais cela fait partie du football. On essayera de se rebiffer. Si les autres équipes africaines décrochent une qualification au prochain tour, pourquoi pas le Sénégal. On est capable de réussir cela.



Nous avons des compétiteurs donc l’aspect psychologique sera géré par les joueurs eux-mêmes. Après le premier tour c’est une autre compétition qui commence. Et à partir de là, tout est possible.



Cette génération a envie de faire mieux que celle de 2002 qui, jusque là a fait la meilleure performance en Coupe du monde. Cette génération actuelle a envie d’écrire l’histoire de la plus belle des manières."

































































Igfm