Papis Diaw de Jakaarlo "fait du dumping" mal placé

Nous avons assisté à un échange houleux entre un invité et Papis Diaw lors de l’émission Jakaarlo de ce vendredi 19 avril 2019 sur le terme dumping, allant même jusqu’à manquer de respect au Monsieur. Il est devenu récurrent sous nos cieux, que des chroniqueurs télé tentent de s’opposer à des spécialistes invités pour venir éclairer les téléspectateurs. La tentative d’explication de Papis Diaw sur le terme dumping pour s’opposer au spécialiste du commerce montre la condescendance mal placée qui anime certains chroniqueurs de cette émission très suivie. La définition d’un terme étant universelle, Monsieur Diaw a tenté de nous servir une explication en le ramenant à un domaine qu’il était le seul à comprendre. Face à lui un spécialiste de la matière, qui éprouve au quotidien les règles et législations qui régissent le commerce, avait la bonne définition au même titre que des milliers de téléspectateurs assis devant leur télévision qui ont dû bondir de leur fauteuil. Nous lançons un appel au CNRA de veiller aux contenus mais surtout aux interventions. La télévision est éducative, elle doit être un moyen pour les populations de disposer de la bonne information. A l’heure du décret de la propreté de notre cadre de vie, il serait bon d’y inclure le grand nettoyage de nos plateaux TV. Dumping - Qu'est-ce que le dumping ? Le dumping consiste donc à exporter des produits à l'étranger et appliquer un prix inférieur à celui qui est pratiqué sur le marché national. Cette pratique est considérée comme déloyale et est interdite par les institutions internationales régissant les règles du commerce. Le but du dumping commercial est donc d'éliminer la concurrence en offrant des prixbas très attractifs aux clients. Les raisons derrière cette pratique, il y a une entreprise qui souhaite conquérir un nouveau marché, dans un nouveau pays, ou écouler une production. Le gouvernement national peut collaborer avec l'entreprise en lui accordant des subventions.