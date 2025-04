Parcelles : Un homme surpris en pleins ébats sexuels avec une brebis

M. N. Ndiaye, un carreleur de 23 ans résidant à l’Unité 8 des Parcelles Assainies, a été déféré hier au parquet pour outrage public aux bonnes mœurs après avoir été interpellé en flagrant délit à Cambérène. D’après le récit de Libération, le jeune homme a été surpris en train de s’accoupler avec une brebis dans l’enclos de la maison de M. D. Ndaw et de son neveu, F. Ndaw.



Selon les témoignages, M. Ndiaye aurait escaladé un mur mitoyen pour pénétrer dans la propriété avant de commettre l’acte.



Ndaw, qui a découvert la scène, a expliqué que M. Ndiaye, torse nu, a immédiatement tenté de fuir en escaladant un autre mur mais a été intercepté dans une maison voisine. Lors de son arrestation, M. Ndiaye a reconnu les faits en invoquant un état d’ébriété avancé. « J’étais ivre, je ne me rappelle de rien. Je ne sais même pas ce qui m’a poussé à agir ainsi », a déclaré le mis en cause, repris par le journal.



Marié et père de deux enfants, M. Ndiaye devra répondre de ses actes devant la justice, qui se penchera sur cette affaire d’outrage aux bonnes mœurs.









































Rewmi