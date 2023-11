Parrainage / Médina : Le compte à rebours pour Bassirou Diomaye Faye déclenché

Depuis l’annonce de leur choix pour la présidentielle 2024, le parti dissous, Pastef a entamé sa collecte de parrainages sur le territoire national. À Dakar, le coordonnateur communal de la médiane, Ousseynou LY a entamé, avec ses équipes la dynamique qu’il a estimée très bonne. Après la rue 6 dans cette commune aux quartiers traditionnels, hier, les souteneurs du président de l’ex-Pastef ont commencé à sillonner la Rue 22 et d’autres zones qui restaient jusque là, non encore visitées. « Nous avons fait une opération coup de poing et on a passé au peigne fin toute la commune en termes de collecte de parrainages. Nous tenons à préciser que l’adhésion des populations est à saluer. La remarque est que les gens épousent la vision politique et le projet du président Ousmane Sonko » a martelé le coordonnateur de la section communale, Ousseynou LY qui, dans la foulée s’est félicité de la mobilisation et la disponibilité des collecteurs qui travaillent pour le candidat Bassirou Diomaye Faye.





































































dakaractu