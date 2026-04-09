Partenaire de Pape Cheikh, le styliste, Hady Guèye arrêté !

Ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Pape Cheikh Diall, décrit comme ayant de multiples ramifications ("mille tentacules"), continue de progresser via des arrestations, les unes plus que surprenantes que les autres, visant à démanteler l'ensemble du réseau de gays.



Dakarposte a appris que le styliste Hady Guèye, connu à Ben Tally, propriétaire de la marque Ady Fashion, a été cravaté par les pandores de la Brigade de Recherches de Keur Massar.



Il nous revient qu'il est au nombre des innombrables partenaires de l'animateur Pape Cheikh Diallo.





Affaire à suivre...