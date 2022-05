Partisan de "Pa Bi" (Me Wade), Oulimata alias Lynx Ladeesse Kane démissionne du... PDS

Dans la vie, toute chose a une fin. La politique, étant par essence l’art de gérer la cité pour servir ses semblables, nous oblige à être véridique en tout lieu et en toute circonstance.

Le Pds, ce parti dans lequel j'ai cheminé depuis benjamine (20 ans de militantisme) et pour qui je me suis sacrifiée plus d’une fois, n’est plus ce joyau qui faisait rêver. La démocratie n’y prévaut plus, les décisions sont prises de façon unilatérale.

En politique, le copinage ne doit pas prendre le dessus sur le mérite. Il est déplorable de reléguer au second plan les plus méritants à cause des guerres de positionnement au niveau d'un parti.

Face à cette situation dantesque et vu que je ne me reconnais plus dans ce qui se fait et se décide à l’insu de l’écrasante majorité des militants nichés à la base, j’ai décidé de prendre mon courage en main. Je mets fin à mon militantisme dans ce parti pour poursuivre mon cheminement politique.

Cette décision mûrement réfléchie ne remet point mon engagement politique en vers notre cher Senegal.

Maitre WADE nous a toujours appris à rester digne et à savoir dire non quand il le fallait.

Je ne saurai quitter le Pds sans remercier mon mentor politique, mon chéri l'amour de ma vie, le Président Abdoulaye Wade. Un homme qui a consacré toute sa vie pour faire du Sénégal un havre de paix et de prospérité.

Je lui souhaite une longue vie ❣❣❣

Kou ignane sa ndono sa dewine niaw.

A TRES BIENTÔT.

Oulimata KANE. Alias Lynx Ladeesse Kane