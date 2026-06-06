Pastef : Ousmane Sonko reconduit à l’unanimité pour 6 ans à la tête du parti !

Le leader des Patriotes a raflé 583 voix sur 583, soit 100% des suffrages exprimés. Il entame donc un nouveau mandat de six ans à la tête de la formation politique.



Ngouda Mboup, président de la Haute Autorité de Régulation du Parti HARP, a proclamé les résultats et investi officiellement Ousmane Sonko dans ses fonctions.



Le congrès se poursuit jusqu’à ce dimanche et doit se clôturer par un grand meeting d’investiture. L’événement réunit plusieurs délégations étrangères : des représentants de la Palestine, du Parti socialiste unifié du Venezuela, et du Front patriotique rwandais FPR, parti au pouvoir dirigé par Paul Kagame.

























































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