Pèlerinage à La Mecque 2025 : l’Arabie saoudite impose ses conditions à Air Sénégal

Bonne nouvelle pour Air Sénégal. Empêtrée dans les soucis financiers, la compagnie nationale va pouvoir souffler un coup avec le marché du transport des 12 860 pèlerins représentant le quota du Sénégal pour le pèlerinage à La Mecque 2025. Ce marché est estimé à 13 milliards de francs CFA.



Mais pour permettre au pavillon sénégalais de capter cette opportunité, Dakar a dû satisfaire à certaines conditions posées par l’Arabie saoudite. D’abord, 50% des pèlerins seront convoyés par la compagnie saoudienne Flynas, conformément aux accords conclus en ce sens entre les deux pays, signale L’Observateur dans son édition de ce lundi 3 mars.



De plus, poursuit le journal, Air Sénégal s’est conformée à une règle de l’aviation civile saoudienne, qui dispose que «toute compagnie aérienne en charge du transport des pèlerins doit effectuer au minimum un vol entre son pays et l’Arabie saoudite».



C’est ainsi qu’Air Sénégal «va effectuer des vols pour la Oumra à destination de Jeddah». «Les premiers vols vont partir les 15 et 16 mars. Les vols sont presque pleins avec 750 passagers déjà enregistrés», renseigne L’Observateur.



Mieux, ajoute la même source, la compagnie nationale opérera à partir du Mali, du Nigeria et du Cameroun pour la Oumra à Jeddah, respectivement, du 16 au 17, le 14 et le 13 mars.







































