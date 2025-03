Pénurie de pain durant le Ramadan: la FNBS rassure les Sénégalais

La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) assure qu’il n’y aura pas de perturbation dans la distribution du pain durant le Ramadan. Les inquiétudes en ce sens des consommateurs ont été balayées d’un revers de main par le président Amadou GAYE. À l’occasion de la signature de convention entre le FNBS et le ministère de la Formation professionnelle et Technique dans le cadre du projet, « Programme de formation École-entreprise », il a fait l’annonce.



«La FNBS s’engage, en ce mois béni de Ramadan, à fournir du pain aux Sénégalais en quantité suffisante à moindre coût et avec une qualité. C’est l’assurance que je peux donner aux Sénégalais», déclare-t-il.





Par ailleurs, le président de la fédération demande à l’Etat du Sénégal de réviser le décret n° décret 79-165-10 afin de demander l’incorporation de céréales locales dans la panification et la confection de la baguette de pain.



















































Walf