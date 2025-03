Pétrole Sénégalais: 2,70 millions de barils produits en février 2025

Durant cette période, la même source renseigne que 3 cargaisons (SAN021, SAN022 et SAN023), représentant un volume total de 2,59 millions de barils, ont été expédiées et commercialisées sur le marché national et international. « Un tournant historique pour l’approvisionnement du marché local en brut sénégalais. Petrosen Trading & Services a enlevé la cargaison SAN021 pour la raffinerie SAR, avec une allocation totale de 647 426 barils, marquant une étape clé dans la valorisation locale des ressources d’hydrocarbures nationales », lit-on sur le texte. Il faut noter que les prévisions de production pour l’année 2025 devraient se chiffrer à environ 30,53 millions de barils de pétrole brut, avec un objectif de maintien du plateau de 100 000 barils par jour tout au long de l’année.



Plus de 3 millions de barils en janvier dernier



La production totale du site de Sangomar pour le mois de janvier 2025 avait atteint 3,11 millions de barils de pétrole brut, informait le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Au cours du mois de janvier, 3 cargaisons, représentant un volume total de 2,89 millions de barils, ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, de source officielle.



30,53 millions de barils d’ici à 2025



Les projections pour l’année 2025 confirment la dynamique actuelle : la production totale devrait atteindre 30,53 millions de barils, avec un objectif de 100 000 barils par jour tout au long de l’année. Ce cap, essentiel pour garantir la rentabilité des opérations, témoigne de la volonté du Sénégal de consolider sa position dans le secteur pétrolier. Reste à voir si ces performances seront maintenues dans un contexte où les fluctuations du marché et les défis techniques peuvent influer sur la production.



Rappelons que les premières ventes de pétrole ont rapporté 950 millions de dollars de revenus », soit 595,5 milliards de francs CFA. L’opérateur Woodside révèle que les réserves prouvées ont augmenté de 54,9 millions de barils.































Rewmi