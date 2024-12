Pétrole sénégalais : Les chiffres officiels sur les ventes du mois de novembre

Le ministère du Pétrole et des énergies a fait son point habituel, sur les ventes de cargaisons de pétrole brut sénégalais. La production totale du site de Sangomar, pour le mois de novembre 2024, s’est placée à 2,94 millions de barils de pétrole brut, informe-t-il.



Le ministère du Pétrole renseigne qu’au cours du mois, «trois (3) cargaisons d'un volume total équivalent à 2,89 millions de barils ont été enlevées et commercialisées sur le marché international.»



La bonne nouvelle, c’est qu’en 2024, la production annuelle devrait s’établir autour de 15 à 16 millions de barils de pétrole brut. «Ce nouvel objectif est au-dessus de la cible initiale de 11,7 millions de barils», indique le ministère du Pétrole.



Et jusqu'au 1er Décembre de cette année, ce sont 14 millions de barils de pétrole qui ont été produits au niveau du champ pétrolier de Sangomar, selon les chiffres publiés ce mercredi par le ministère du Pétrole.



Et à la fin du mois de novembre, l’ensemble des puits de production a pu être démarré, informe-t-il. L'objectif étant d’extraire 100 000 barils de pétrole par jour.











































Igfm