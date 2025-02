Phase 2 du TER bloqué: le ministre Yankhoba DIEME tente de décanter la situation

La phase 2 du Train Express Régional (TER) longue de 19 Km a été lancée le 5 mars 2022 par l’ancien Président Macky SALL. Ce tronçon qui doit relier Diamniadio à l’Aéroport International Blaise DIAGNE (AIBD) va coûter 208 milliards de FCFA à l’Etat du Sénégal.



Cependant, les travaux sont à l’arrêt à cause d’un problème financier. La dette due par l’Etat pour poursuivre le TER plombe les travaux. À ce titre, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a accordé une audience au groupe Equans chargé de la construction du TER afin de leur expliquer la situation.





«Nous sommes informés de la situation et nous vous demandons de faire preuve de patience en vue d’une solution durable. Des solutions de remboursement de la dette sont en cours d’étude à l’APIX et au ministère des Finances », a-t-il déclaré aux responsables de l’entreprise française.



Le ministre Yankhoba DIEME a souligné, durant cette entrevue, que depuis avril 2024, les nouvelles autorités sont en train de faire des pieds et des mains pour régler le problème.

























































Walf