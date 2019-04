Photo : Dado Diarra Yatassaye, la discrète épouse qui apporte quiétude et stabilité autour de son ambitieux et généreux mari. En fait, on ne sait pas grand chose de cette femme au sourire agréable et d’une rare élégance, simple et aux propos mesurés.Dado Diarra, est lépouse du Coordonnateur du projet Suxali Sama Gox Diapalé Sama Rew, le grand Mamadou Yatassaye,par ailleurs, responsable politique APR à Mbao et qui oeuvre beaucoup dans le social. Son rayon de soleil a le respect des rares sénégalaie qui evoluent autour du couple. D’ado est l’ombre de son époux Mamadou Yatassaye. Elle est une femme incroyablement intelligente, une personne qui a les pieds sur terre.. Que Dieu préserve le couple Yatassaye.