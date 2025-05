Pièce maitresse de la " garde rapprochée " du fils de Macky Sall, Ibrahima Khalil Ndiaye s’exile, sur la pointe des pieds, aux USA

Un radar fureteur de dakarposte a capté hier dans un chic salon de thé de la place parmi des flots et des flots de conversations alimentées par de drôles de tailleurs de bavette ce qu’il est convenu d’appeler " le cas Ibrahima Khalil Ndiaye exilé, sur la pointe des pieds, aux USA ".



Abordée, une pin-up, moulin à paroles au vrai sens du terme, partageant un moment convivial entre potes, vend la mèche au fouineur de dakarposte. " Je vous dis, Khalil Ndiaye a discrètement quitté le Sénégal pour fuir la reddition des comptes. Il est d’ailleurs à New- York avec sa famille. Liquide comme pas deux, le gars, qui a juste le mérite d'être ami du fils du président, avait raflé un marché à coups de milliards lors de l'embellissement de la corniche de Dakar " laisse t’elle entendre tout en inhalant rageusement la fumée de sa pipe à eau, autrement appelée narguilé, ou chicha.



Suffisant pour que la rédaction de dakarposte procède, depuis lors, à un fact-checking ou journalisme de vérification. Qui, pour ceux qui l’ignorent encore est un mode de traitement journalistique qui consiste à vérifier de manière systématique des affirmations propagées "on line", sur les réseaux sociaux entre autres sujets souvent futiles.



Des sources jusqu’ici fiables se sont accordées à confirmer que le sieur Ibrahima Khalil Ndiaye, connu dans le milieu des affaires comme un ami intime du fils de Macky (Amadou Sall), s’est taillé.



Fortune faite, sous le magistère du papa de son ami, il nous revient "qu’au nombre des prête-noms", il était aux manettes " d’une société écran de transit et de logistique, un empire, évalué à plusieurs milliards grâce au coup de pouce du fils de l’ancien président de la République… "



Réputé proche également de l’ancien ministre (Mambaye Kan Niang, un autre fugitif), Khalil Ndiaye, jadis chef de file d’un bidule pardon d’un mouvement appelé " Macky Sans Frontière " descendait lors des campagnes électorales sur le terrain aux fins de battre campagne au nom et pour le compte du chef de l’Etat, devenu Marrakchi (habitant de Marrakech).





A-t-il été conseillé de filer à l’anglaise par son ami (Amadou Sall) ? Tout porte à le croire.

L’ainé de Macky, traqué, par le Pool judiciaire financier (PJF) dans le cadre de l’instruction d’une affaire de transaction jugée douteuse portant sur la somme colossale de 10 milliards de francs CFA, aurait même conseillé à Abdou Karim Mbacké, également visé dans cette affaire, de prendre la fuite. Le jeune Mbacké-Mbacké, issu de la lignée religieuse de Darou Moukhty, a été finalement envoyé en taule.



En tous cas, Khalil risque -au même titre que son poto (Amadou Macky Sall) de faire l’objet d’une notice rouge.



Pour la gouverne de nos lecteurs, les notices rouges sont publiées à l’encontre de fugitifs recherchés en vue de poursuites pénales ou de l’exécution d’une condamnation pénale en rapport avec des infractions de droit commun d’une particulière gravité, telles que le meurtre, le viol ou l’escroquerie. Elles font suite à des procédures pénales dans le pays demandeur, qui n’est pas nécessairement le pays d’origine de l’individu.



Lorsqu’une personne est recherchée en vue de poursuites pénales, cela signifie qu’elle n’a pas été condamnée et doit donc être présumée innocente tant que sa culpabilité n’aura pas été établie. En revanche, une personne recherchée en vue de l’exécution d’une condamnation pénale a été déclarée coupable par la justice du pays qui a demandé la publication de la notice rouge.















