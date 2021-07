Piégé et filmé à son insu pour une affaire de visas et des millions encaissés, "Kilifeu" renonce à un "face to face " avec la presse... Le "Y'en a marriste" fera une déclaration à...18 h (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Être victime d'une fausse accusation d'acte répréhensible peut avoir de sérieuses répercussions sur le plan mental, social, professionnel et juridique. Et, c'est connu: Si une personne est accusé à tort d'un délit, il faudra peut-être qu'il défend ses droits devant les tribunaux.

S'agissant de ce qu'il est convenu d'appeler " le cas Kilifeu" (voir la vidéo devenue virale depuis hier), est-il réellement victime d'accusations mensongères comme il le prétend depuis hier à travers une audio?

En tous les cas, dakarposte a appris que ce membre du mouvement "Y'en a marre" renonce à une rencontre avec la presse.

Il nous revient, de bonnes sources, qu'il a finalement opté pour une déclaration en "live" sur son compte instagram et sur sa page facebook.

Sauf revirement, Landing Mbissane Seck à l'état civil, qui n'a d'yeux et d'oreilles que de sauver sa réputation, parlera à 18h.





Affaire à suivre...









njaydakarposte@gmail.com