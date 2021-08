Pikine Nord: Le chef du protocole du maire déféré au parquet

Le chef de protocole du maire de Pikine nord est en train de payer cher son implication dans la bataille rangée entre les militants du maire Amadou Diarra et ceux de la République des Valeurs. Boubacar Sall a été arrêté à la suite d’une plainte d’un certain Ousseynou Ndiaye.



Au terme de sa garde-à-vue, indique "L'As", le chef de protocole du maire de Pikine nord a été déféré au parquet. L’agent municipal est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 30 jours au préjudice du nommé Ousseynou Ndiaye. On nous apprend que son procès est prévu pour le 12 septembre prochain. D’ailleurs, le leader de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, est attendu lundi prochain au siège de la RV de Pikine, pour se prononcer sur cette histoire.