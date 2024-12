Plainte de Sonko: Madiambal Diagne est à la Sûreté urbaine

Le patron du groupe de presse Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien, a déféré ce matin à la convocation des enquêteurs de la Sûreté Urbaine ( SU).



Madiambal Diagne est arrivé à 10h dans les locaux du commissariat central de Dakar pour interrogatoire, a appris Seneweb d'une source autorisée.



Le journaliste sera interrogé sur la plainte déposée par le pool des avocats du Premier ministre Ousmane Sonko contre lui.



« Il a été constaté depuis quelques jours des attaques systématiques et injustifiées, parfois même injurieuses et / ou séditieuses, sans lien avec la critique objective de la gestion du pouvoir, contre le Premier ministre Monsieur Ousmane Sonko, Président du Parti Pastef-les-patriotes. Ces faits sont constitutifs pour l’essentiel d’infractions, réprimées par notre dispositif pénal», avaient déclaré Me Bamba Cissé et ses confrères à travers un communiqué publié en août dernier.

























































