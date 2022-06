Plus de 400 bars à chicha à Dakar : quand la tendance à la « fumette » se féminise

La journée mondiale sans tabac a été célébrée dans le monde entier ce 30 Mai. Une occasion pour Dakaractu de se pencher sur l’utilisation de la cigarette par les filles. Dans notre société, il est très rare de croiser du regard une fille tenir une cigarette. Par contre, avec l’avènement des chichas, la tendance se renverse. A côté de l'avenue Bourguiba vers le jardin en face, trois jeunes filles. Elles n’ont jamais fumé de cigarette, mais la chicha est leur pêché mignon, avouent-elles. Une féminisation de la cigarette que confirme Djibril Wélé, de la LISTAB (organisation pour la lutte du tabac) avec l’apparition de la chicha. Plus de 400 bars à chicha sont enregistrés à Dakar, a-t-il révélé.

« Maintenant les femmes fument plus que les hommes, pourquoi ? C’est à cause des chichas» avoue-t-il...