Podor: Importation d'électeurs de la Mauritanie : le vote enturbanné vicie le jeu démocratique à Walaldé

Walaldé, dans le Podor, est en ébullition. Et pour cause, les partisans du député Seybatou Aw accusent le maire sortant, Moussa Sow, d'avoir frauduleusement inscrit plus de 800 Mauritaniens pour gagner le scrutin du 23 janvier.Les proches du député de la diaspora, Seybatou Aw comptent sécuriser les frontières pour éviter la surprise en 2014.



Electeurs importés

Décidée à bouter le directeur du Puma hors du fauteuil municipal, Seybatou Aw s'insurge contre le "vote piroguier". De cette opposition pré-électorale, les bras raccourcis se sont entrechoqués et n'eut été la prompte intervention des forces de l'ordre, le sang allait couler. Néanmoins, deux jeunes sont restés sur les carreaux poussiéreux de cette partie de l'île à Morphil , dont l'un avec le bras cassé. L'unité de la gendarmerie est arrivée sur place pour sécuriser la commune.



Vent de changement

Favori des pronostics, s'il arrive à contrer le vote mourabitoune dont il soupçonne l'édile sortant, le camp du député Seybatou Aw, nanti de confiance, appelle l'Etat à surveiller ce scrutin pour éviter les tensions post-électorales qui peuvent déboucher sur un conflit civile aux conséquences dramatiques. A suivre..

Boudo Sow (correspondance particulière)