Podor : Le Cojer « brûle » le livre de Pape Alé et ouvre le feu sur Nafy Ngom Keita

Le Cojer Podor sort enfin de son silence pour défendre le maire de Ndioum qui a été attaqué par le journaliste Pape Alé Niang a travers son livre « Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud. » Dans un communiqué de presse, les jeunes podorois ont qualifié le livre du journaliste « d’amoncellement de contrevérités » avant de se défausser sur l’ancienne Présidente de l’Ofnac Nafy Ngom Keita. « Nous estimons que savoir reconnaître ses limites et admettre ses échecs est la qualité première des hommes de valeurs. Le Journaliste Pape Alé Niang a tenté et devrait admettre son lamentable échec dans sa croisade perpétuelle contre le Dr Cheikh Oumar HANNE et son désir permanent de nuire à ce dernier », a défendu le Cojer. Il rappelle également qu’ « avant la parution de son pseudo livre qui est plus un amoncellement de contrevérités qu’autre chose, nous avons tous eu droit à un tapage médiatique orchestré par des lobbys drapés dans des manteaux d’organe de presse et en collusion avec cette opposition moribonde et désemparée. Ce qu’il faut retenir du livre c’est qu’il y a eu beaucoup de bruit pour au final se retrouver avec une grande déception. » « Autre preuve d’inutilité du livre dix (10) pages pour nous parler de l’organisation et du fonctionnement du Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD) régi par un décret alors qu’il aurait juste suffi de citer ledit décret en référence dans la bibliographie. Pour le reste du livre, il s’agit tout simplement d’une reprise in extenso du rapport de l’OFNAC servi sans aucune tentative d’analyse ou d'explication », lit-on dans le communiqué. Toujours dans le même document, les jeunes de la mouvance présidentielle estiment que « ce livre n'est ni plus ni moins qu'une poursuite de la volonté manifeste de Nafi Ngom Keita de nuire à M. Cheikh Oumar Hanne qu’elle incrimine en tirant des conclusions hâtives et en demandant qu’il soit démis de ses fonctions et exclu de toute gestion des affaires publiques, outrepassant ainsi ces prérogatives et les limites de sa mission ».