Podor: élections locales, la Commune de Guédé-Village annonce l’éconduite de Cheikh Oumar Hann

Cheveux dans la soupe lyophilisée des investitures à Guédé Village, Malick Amadou SY virusse le sommeil de pontes podorois qui n’en finissent pas de se mordre les doigts d’avoir reconduit l'ancien maire, Mamadou Bocar Sall, dont la maigreur du bilan risque d’effriter comme peau de chagrin, le suffrage espéré par l’Alliance pour République. Appelé à la rescousse, par le maire sortant Cheikh Oumar Hann, ministre de l’Enseignement supérieur, trouvera sur son chemin de sauvetage du parti présidentiel, la jeunesse ''Guédéite'' décidée à ne pas le laisser saler leur lait politique local.



Guédé préfigure son suffrage



Malick Amadou SY, candidat de la jeunesse dans la plus grande commune du département de Podor, a les faveurs de la liste Visa Citoyen de Racine Sy, président du mouvement Alsar poreux à son programme jugé cohérent pour le développement de Guédé.



Cheikh Oumar Hann, pompier non grata



Depuis une semaine, des jeunes de la commune, réunis à Guia, planifie la barricade pour rejeter l’offre du maire de Ndioum dont les espèces sonnantes et trébuchantes qui lestent les mains médiatrices ne sauraient faire oublier l'immobilisme du candidat impopulaire de Bby, d’autant plus que la candidature de Malick Sy présente des gages bénéfiques au parti de Macky Sall. C’est dire que ni l’achat de conscience ni celui des promesses de vote ne prospéreront. De Diatar à Diama Alwali, l’avertissement est cavalier à l’intention de Cheikh Oumar Hann que les jeunes contournent pour appeler le Président Macky Sall à considérer leur pré-vote local à Guédé-Village qui assume ses choix électoraux.

Directoire de Com du candidat Malick Amadou SY