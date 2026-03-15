Pont de Cambérène : grosse inquiétude des usagers et riverains

À Cambérène, ce vendredi, le vent marin balaie la côte et soulève des embruns salés. Les vagues, longues et nerveuses, viennent s’écraser contre le rivage avant de se retirer en laissant derrière elles une écume blanche qui serpente sur le sable humide. Le spectacle est aussi beau. Des badauds qui veulent tuer le temps avec le Ramadan observent les mouvements de l’eau. Des sportifs profitent de la brise marine pour faire leur footing. Mais derrière ce décor un signal d’alerte est permanent. Ici, la mer avance. Lentement, mais inexorablement. Et dans sa progression silencieuse, elle s’attaque désormais aux abords du pont de Cambérène, un ouvrage pourtant récent et stratégique pour faciliter la circulation dans la banlieue dakaroise. Sous l’infrastructure, la scène frappe immédiatement les esprits. Les vagues viennent heurter les fondations avec une régularité inquiétante, arrachant à chaque marée un peu plus de sable. Sur les flancs de la plage, la terre s’effrite progressivement, laissant apparaître des creux béants. Escaliers, blocs de béton et talus semblent céder peu à peu sous les assauts répétés de l’océan. Les marques de l’érosion sautent aux yeux.



Sur place, le grondement de la mer se mêle au vrombissement continu des véhicules qui filent sur les deux sens de la route. Mais à chaque marée, le sol paraît céder un peu plus. Les habitants, les pêcheurs et les usagers observent ce spectacle avec une inquiétude grandissante. «Regardez là-bas. Avant, il y avait du sable jusqu’ici. Aujourd’hui, la mer a tout emporté. Elle est en train de grignoter petit à petit le pont. Nous sommes vraiment inquiets», confie un pêcheur du quartier, les yeux rivés sur l’horizon.



Construit pour fluidifier la circulation et désengorger la capitale, le pont de Cambérène, ouvert à la circulation en mars 2022, devait symboliser la modernité des infrastructures routières de Dakar. Mais aujourd’hui, certains riverains redoutent que l’érosion marine et la violence des vagues finissent par fragiliser cette infrastructure installée en bord de mer. Au pied de l’ouvrage, les signes d’usure sont visibles. Des pans de sable se détachent, laissant apparaître des cavités inquiétantes. Les pêcheurs et les jeunes du quartier, qui fréquentent régulièrement la plage, suivent de près la progression de la mer. «Chaque année, l’océan avance un peu plus. Si rien n’est fait, un jour il atteindra la route», prévient Moussa Thiaw, pêcheur rencontré sur la plage. À quelques mètres de là, des jeunes montrent du doigt les zones creusées par les vagues. «Quand la mer est agitée, l’eau frappe directement les fondations. On a peur que cela finisse par affaiblir le pont», observe Ibrahima Laye Mbaye, habitant de Cambérène.



Les autorités et Ageroute interpellées



Pendant ce temps, sur la VDN 3, les véhicules continuent de défiler à vive allure. Taxis, bus et voitures particulières empruntent quotidiennement cet axe stratégique reliant Dakar à sa banlieue. Mais certains chauffeurs reconnaissent que l’inquiétude commence à gagner les esprits. «Cette route est très fréquentée. Si le sol commence à s’affaisser, cela pourrait provoquer un accident grave», alerte Abdoulaye Sall, chauffeur de taxi qui relie chaque jour Tivaouane Peulh au centre-ville de Dakar. Il poursuit, visiblement préoccupé : «Quand vous roulez sur le pont, vous ne voyez pas forcément les dégâts. Mais il suffit de descendre du côté de la mer pour comprendre l’ampleur du problème. C’est vraiment inquiétant. Nous interpellons les autorités. Il ne faut pas attendre une catastrophe après agir». Un conducteur de moto renchérit : «Aujourd’hui, tous ceux qui empruntent ce pont sont exposés. Les autorités doivent venir constater la situation et trouver des solutions». Dans le quartier, le même sentiment domine. Les habitants sonnent l’alerte. Les riveraines appellent à une intervention rapide des autorités et les services techniques d’Ageroute afin de protéger la zone contre l’érosion marine. «Il faut construire des digues ou mettre en place des ouvrages de protection. Sinon, la mer va continuer à avancer. Nous lançons un appel à Ageroute», plaide un notable de Cambérène. Contactée à ce sujet, la direction générale de Ageroute nous a renvoyés vers la direction régionale de l’agence. Malheureusement, celle-ci n’a pas souhaité se prononcer sur la question.

































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