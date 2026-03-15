Litige foncier à Dalifort-Foirail : les populations réclament le site dédié à leur future école

Selon Habib Thiam, délégué de quartier de Touba Seras, ce site a été attribué à la mairie par décret présidentiel en 2008, par Abdoulaye Wade pour la construction d’un établissement scolaire. « Le maire d’alors avait même fait la pose de la première pierre pour le démarrage effectif des travaux. Mais à notre grande surprise, nous avons constaté que le terrain a été morcelé par un promoteur immobilier et mis à la vente. Et je tiens à préciser que nous, population de Dalifort, ne nous laisserons pas faire », a-t-il confié.





Des propos corroborés par l’actuel maire Mamadou Mbengue qui estime que la construction d’une école élémentaire est une pressante doléance des habitants de cette localité. « Nous ne pouvons pas concevoir qu’une commune comme Dalifort ne dispose que de deux écoles élémentaires. Ce terrain a été affecté à la commune, il revient maintenant aux populations de porter ce combat que nous soutenons à 100% », a indiqué le 1er magistrat de la commune. Selon Badara Thiendella Fall, coordonnateur du collectif de défense des intérêts de Dalifort, cette marche pacifique n’est qu’un premier acte pour alerter les autorités étatiques, et d’autres initiatives sont prévues afin d’obtenir gain de cause.







































Le Soleil