Pool Judiciaire Financier: Pluie de milliards et des milliers d’hectares de TF pour éviter la prison

Poursuivi pour escroquerie portant sur des deniers publics d’un montant de 31 milliards de FCFA dans le dossier des 125 milliards, Farba NGOM, pour éviter la prison, a mis en gage 10 titres fonciers d’immeubles en son nom qu’il a fait authentifier par un expert et évalué à 34 milliards.



Pour le second dossier dans lequel il est poursuivi de complicité d’escroquerie, de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs portant sur 91 milliards de FCFA, Les Echos informe que Tahirou SARR est le principal auteur.





Pour autant, le député a cautionné ses biens pour obtenir une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. Une proposition que le collège des juges d’instruction a rejeté avant de le placer sous mandat de dépôt.



Quant à Tahirou SARR, il a entamé une médiation pénale et a mis sur la table du juge 8 000 hectares de terres, un titre foncier qui est situé à Mbane dans le Nord et évalué à 394 milliards pour le compte du dossier des 91 milliards.



Pour le second dossier dans lequel il est poursuivi et portant sur 25 milliards, il a consigné un chèque certifié de 11 milliards à la Caisse de dépots et consignations (CDC) et deux immeubles. Il doit être auditionné par le collège des juges du Pool Judiciaire Financier (PJF) ce vendredi 28 février. Le Procureur a requis un mandat de dépôt contre lui.



































