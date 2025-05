Pool judiciaire financier : L’audition des frères de Farba Ngom reportée au 19 mai

Les frères de Farba Ngom, Ismaïla et Birane, convoqués ce mercredi pour une inculpation au Pool judiciaire financier, n’ont pas comparu devant le juge d’instruction. Selon les informations de Seneweb, leurs avocats ont requis un renvoi de l’audience, demande acceptée par le juge, qui a reporté leur comparution au 19 mai 2025.



Ismaïla et Birane Ngom sont convoqués dans le cadre de l’enquête sur des transactions douteuses signalées par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Dans son réquisitoire introductif, le procureur financier a requis leur inculpation, demandant un mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroqueries sur des deniers publics.





































































seneweb