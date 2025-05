Les félicitations du Pr Diomaye Faye au nouveau pontife Léon XIV

"J’adresse mes chaleureuses félicitations au Cardinal Robert Prevost, élu Pape sous le nom de Léon XIV.



À Sa Sainteté Léon XIV et à toute la communauté catholique, je souhaite un Pontificat rempli d’accomplissements et de bénédictions, sous le signe du dialogue interreligieux, de la paix et de la fraternité humaine" écrit le chef se L’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye